Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi. Bölgesel dengelerin masaya yatırıldığı görüşme, Ankara-Abu Dabi hattındaki yeni dönemin şifrelerini barındırıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ve ortak çalışma imkanlarının güçlendirilmesi ele alındı.

Fidan BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi’de, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

 

