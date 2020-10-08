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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüşüyor
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüşüyor

Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:47:49 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüşüyor

BRATİSLAVA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere biraraya geldi.

Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele alıyor.

Görüşme halen devam ediyor.

Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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