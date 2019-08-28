0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız"
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G-7 Zirvesi’ni değerlendiren uzmanlar: ABD yalnızlaşıyor
    1. G-7 Zirvesi’ni değerlendiren uzmanlar:..
    2. Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    3. Kostenoglou: "Güzel ülkede güzel..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere..
    6. "Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy..
    7. Real Madrid taraftarı transfer istiyor
    8. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    9. Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Johnson..
    11. Erdoğan ile Johnson arasında kritik..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    13. Amasya polisinden uyuşturucu..
    14. Alparslan Kuytul'dan açıklama!
    15. Çocuğunun gözü önünde eşini boğazından..
    16. ABD, Orta Doğu barış planını İsrail..
    17. Göztepe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
    18. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman..
    19. Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde
    20. İstanbul’un uçak mezarlığı için karar..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’