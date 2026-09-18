İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı’ndan “yasa dışı” şekilde geçmeye çalıştığını öne sürdüğü Togo bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı’ndan “yasa dışı” şekilde geçmeye çalıştığını öne sürdüğü Togo bayraklı petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trend” adlı tankerin dün ABD ordusunun “kışkırtması” ve “aldatmasıyla” Hürmüz Boğazı’ndan “yasa dışı” şekilde geçmeye çalıştığı ve bu sırada hedef alındığı belirtildi.
Geminin vurularak durdurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarılırken, Boğaz'dan "yasa dışı" geçmeye çalışan herhangi bir geminin "imha edileceği" kaydedildi.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurmuş ve "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef almaya başlamıştı.
17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kapatmıştı.