  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:42:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na vardığı aktarıldı.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı’na geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay