Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na vardığı aktarıldı.
NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı’na geldi.