  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:19:10 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile el-Mişri, Dışişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin "Kardeş Libya ile aramızdaki iş birliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi
Medya

Mike Tyson Türk filmindeki 2 dakikalık rol için servet istedi

Osman Sekiz filminde 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson 3 milyon TL ücret istedi.
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muat..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı