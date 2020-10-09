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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:28:25 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da Ermenistan saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine "Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

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