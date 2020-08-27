  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz"
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:48:29 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası aldığını belirterek, "Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Zekeriya Tuyan dahil 51 kardeşimizi katleden terörist, Yeni Zelanda'daki en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu hain saldırıda ölenleri rahmetle anıyorum. Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

- Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant, karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir." sözlerini dile getirmişti.

Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı
Gündem

Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı