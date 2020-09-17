Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa, AB'nin ve Orta Doğu'nun liderliğine oynuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan Doğu Akdeniz ile ilgili ılımlı raporlar aldığını, ancak Yunanistan'ın maksimalist politikasından vazgeçmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı Tarafsız Bölge programında gündemi değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler üzerine, Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımından vazgeçmediğini bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini, Türkiye'nin herkesle koşulsuz müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ve müzakere arzusunu dile getirdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Michotakis'in Doğu Akdeniz ile ilgili son açıklamalarına ilişkin şu açıklamaları kullandı:

“Yunanistan Başbakanının 2-3 gün içindeki mesajları daha ılımlı. Son zamanlarda daha ılımlı raporlar geldi. Yunan gemisi Oruç Reis'e ikmal ve bakım hizmeti almak üzere Antalya limanına dönme fırsatını değerlendirerek daha olumlu mesajlar vermeye başladı ama bir yandan "Daha fazlasını istiyoruz" dedi. Ayrıca maksimalist duruşlarını sürdürdüler.

Kardak'ta yaşanan krizin ardından başlayan ön görüşmelerin anlaşmayla çözülemeyen sorunları çözmek için oluşturulmuş bir mekanizma olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ayrı bir sorun değil tüm sorunların bir bütün olarak tartışılması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Rum tarafının Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için Antalya limanına çekilmesine ilişkin "ilk olumlu adım" ile ilgili olarak, geminin planlı ve periyodik bakım nedeniyle limana geri çağrıldığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'e söylediği gibi, geçmişte diplomatik fırsatlar sağladık. Yunanistan geri tepti. Şimdi başkanımız açıkça ilan etti. Gemimizi rutin bakım ve ikmal için bölgeden limana taşıdık. “Bu hizmet ve tedarik süreci Yunanistan tarafından bir fırsat olarak görülebilir. “Aynı şeyi Merkel'e de açıklamalarımızda söyledik. Aslında Yunanistan atabileceği adımları atarak bu dönemi fırsata çevirebilir. Bizden daha fazlasını beklemek yerine olumlu olmalı diyoruz. "

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın bu süreci fırsat olarak değerlendirebileceğini ve önümüzdeki günlerde görebileceğini söyledi.

Öte yandan Türk gemisine dikkat edildiğini belirten Oruç Reis Çavuşoğlu, sismik etüt sahasının sağına şunları söyledi: “Dolayısıyla bu olasılıkları değerlendireceğiz, bakımları tamamlandıktan sonra da aynı şekilde istikrarlı bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. bugüne kadar devam etti. "

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Sevilla haritası hakkında da şunları söyledi:

“Yunanistan bir gün bu kartı kabul etmediğini açıklamalı. Bu harita böyle kaldığı sürece problemleri çözemeyiz. Bu kart oradayken pazarlık olmayacak. Müzakereler yapılsa bile sonuç alamazsınız. Sonuçları alamadığımızda, sadece arkadaşların onları mağazalarda görebilmesi için. " Bir araya gelmenin bir anlamı yok. Müzakereler istiyoruz, ancak müzakereler sağlam ve adil olmalı. "

Bu konuda Yunanistan ile Türkiye arasındaki mevcut temasları değerlendiren Çavuşoğlu, "danışman olarak Yunanistan ile görüşüyor." dedim.

"Fransa, gerilimi artırmak ve silah satmak istiyor"

Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz meselesine yönelik tutumu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Almanya kesinlikle daha sağduyulu, kesinlikle daha objektif ve yapıcı. (Avrupa Konseyi) başkanlığını bu şekilde kullanmaya çalışıyor. Sonuç almaya çalışıyorlar. Ayrıca haklı olduğumuzu da kabul ediyorlar. "dedim.

Çavuşoğlu, 18 Mart Göç Anlaşması'nda en belirleyici konumu Merkel'in aldığını belirterek, Almanya'nın AB'de Fransa'dan farklı bir pozisyon aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Fransa, AB'nin ve Ortadoğu'nun lideri rolünü oynuyor. Her konuda rol oynuyor. " Dedi.

Fransa’nın tavrının kendi gündemine ve gündemine dayandığına işaret eden Çavuşoğlu, “Fransa bu gerginlikleri artırarak silah satmak istiyor. O da Libya'da. Silah satan firmalar o ülkenin bakanlık ilinde bulunmaktadır. Şehrindeki şirketler her zaman satış yapıyor. " dedi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın kendi mevcut gündeminin Almanya'nın katılımına dikkat çektiğini belirterek, "Ama bunun da görülmesi gerekiyor. Biz de gördük. Sonunda biz, ne kadar haklı olalım, ne kadar haklıyız Almanya da dahil. Bir seçim yapmam lazım. Türkiye ile Yunanistan arasında. Yunanistan'ı tercih ediyorlar. " dedim.

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Doğu Akdeniz'e yönelik tavrı konusunda da "AB, bu konu (Doğu Akdeniz meselesi) çözümde dürüst bir aracı olduğunu göstermelidir. AB-Türkiye Zirvesi 24-25 Eylül'de (AB Liderler Zirvesi) yapılacak. AB ile ilişkilerde yapılması gerekenlere odaklanmalı. ”şeklinde konuştu.

"Yunanistan bu adaları 1960'tan sonra silahlandırmaya başladı"

Bakanlar Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın Ege Adaları AKP ve hükümet tarafından silahlandırılması sırasında sessiz kalıyor" 1960 sonrasında Yunanistan'a yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Türkiye'nin bu adaları silahlandırmaya başladığı konusunda uyardığını hatırlattı.

Yunanistan'ın her zaman reddedilen bu silahları 1974 yılında benimsediğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu adaların silahlanmasına yönelik güvenlik planlarına Yunanistan'ı hatta NATO'yu da dahil etme girişimleri yapılıyor. Buna hep itiraz ettik ve bu alana dahil etmedik. " kullanılan ifadeler.

Çavuşoğlu, Ege Adaları'ndaki silahsızlanmayı uluslararası gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, bu konunun da ön görüşmelerin bir parçası olduğunu söyledi.

"Türkiye, Kıbrıs sorununun adil bir çözüm olduğunu savunuyor"

Kıbrıs sorununu Doğu Akdeniz'deki gerginlikler bağlamında değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"KKTC'de seçimlerden sonra gayrı resmi bir toplantı yapmamız gerekiyor, (3 garantör ülke - Kıbrıs'ta iki parti). Bundan sonra neyi müzakere edeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Bunun için bir plan tanımlamamız gerekiyor. Örneğin siyasi eşitlikle ilgili bir arka plan belgesi oluşturmamız gerekiyor. Bu çalışmayı belli bir sonuç odaklı tamamlayacaksak, o zaman müzakerelere başlamak mantıklı. Aksi takdirde, Crans Montana ve Annan'ın planı gibi başarısız olursa, bu zaman kaybıdır ve hiçbir anlam ifade etmez. Türkiye olarak Kıbrıs sorununun adil çözümünden yanayız. "

Çavuşoğlu, Türkiye ile şu anda Mısır arasındaki ilişkilere ilişkin olarak “Mısır ile görüşülmüyor. Görüşmeler, istihbarat düzeyinde devam ediyor. " dedim.

Çavuşoğlu konuşmasında, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının deniz yargı yetkisine ilişkin anlaşmaların sonuçlanmasında, Türkiye'nin kıta sahanlığının asla ihlal edilmeyeceğini belirterek, “Mısır'da aslında haklarımıza saygı duyuyor. Siyasi ilişkilerimiz pek iyi değil, bu yüzden adaletsiz davranmayın. Öyleyse yarın “Mısır ile böyle bir anlaşma imzalayacağız ama gerçekçi olmalı. Bu anlaşmayı imzalamadan önce siyasi ilişkilerin biraz iyileşmesi gerekiyor. "

"Serrac, taraflar arasında anlaşma olursa ülkeyi seçimlere getirdiğinde istifa edebileceğini söyledi."

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa edeceği iddiaları sorulduğunda, Çavuşoğlu şunları söyledi:

İki taraf (Libya'da) arasında ateşkes için görüşmeler sürüyor. Kalıcı bir ateşkes, desteklediğimiz siyasi bir çözüm. Bu hoşumuza gider. Serrac, böyle bir anlaşmaya varılırsa ülkeyi seçimlere getirdiğinde istifa edebileceğini zaten söyledi. Bu yüzden daha sonraki bir aşamada, ülkesinin geleceği için fedakarlık yapabileceğini söyledi. Her şeyden sıkıldığı için "Bugün emekli olacağım" diye bir açıklama yok. (Serrac) "İki tarafı birleştiren bir anlaşma olursa sandık başına giderken istifa edebilirim." dedim. "

Bakan Çavuşoğlu, Libya'da Rusya ile Türkiye arasındaki müzakereleri değerlendirirken: “Nihayetinde Rusya ile hedefimiz Libya'da ateşkes. Diğer taraftalar. Yani biz yasal hükümetiz. Ateşkes ve siyasi süreç hakkındaki görüşlerimiz, son görüşmelere biraz daha yakın. " açıklamasında bulundu.