Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile Türkiye arasındaki güvenlik ve askeri iş birliğinin kapsamının genişleyebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında olduğunu ve her türlü desteği vereceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'ya yaptıkları ziyaretle bunun bir kez daha altını çizdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, "Geçmişte de askeri iş birliği anlaşmalarımız vardı. Mutabakat zaptımız vardı. Onlardan bir tanesini güncelledik, tekrar imzaladık. Deniz yetki alanları anlaşmasıyla birlikte aynı gün imzaladık. Önümüzdeki süreçte bu iş birliğinin kapsamı da genişleyebilir. Genişleyince bu kez anlaşmanın kapsamı da genişleyebilir, gözden geçirilebilir. İhtiyaca göre bunlar tadil edilebilir." dedi.

Libya'daki danışmanlık gibi çalışmaların hukuki statüsünün belirlenmesi konularında görüşmelerin devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunları önümüzdeki süreçte bir çerçeveye oturturuz, oturtacağız. Bir sıkıntı yok." diye konuştu.

(Sürecek)



