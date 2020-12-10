Disiplinsiz davranışlar neden oldu! Kadro dışı kaldı
Sezon başında Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, disiplinsiz davranışları sebebi ile kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe'den sezon başında Ankaragücü'ne transfer olan 29 yaşındaki futbolcu Alper Potuk göstermiş olduğu disiplinsiz davranışlar sebebi ile kadro dışı kaldı. Futbolcu, Fenerbahçe'deyken de disiplin davranışlarıyla sık sık gündeme geliyordu.
7 maçta şans buldu
2013-2020 seneleri arasında 7 yıl boyunca Fenerbahçe forması giydikten sonra Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, Ankara ekibinde bu sezon toplam 7 maçta forma giydi.