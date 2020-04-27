Dişi kanayanın orucu bozulur mu? | Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hangi durumlarda oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. En çok merak edilen soruların başında ise “Diş kanaması orucu bozar mı?” oluyor. İşte, detaylar.

Dişi kanayanın orucu bozulur mu?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.