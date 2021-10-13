Dışarıda halkçı, içeride canavar... İşine gelince rol, işine gelmeyince yol verir! "Metin Akpınar ekmeğimle oynadı" itirafı!

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Kendisini Demokrat solcu olarak pazarlayan Metin Akpınar'ın maskesi bir kez daha düştü.



Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane isimli programda açıklamalarda bulunan oyuncu Umut Oğuz, Metin Akpınar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halkçı geçinen sözde demokrat solcu Metin Akpınar'ın kendisini kovdurduğunu anlatan oyuncu Umut Oğuz, gerekçe olmadan ekmeğiyle oynandığını söyledi.

"Metin Akpınar beni diziden attırdı"

Umut Oğuz, Papatyam isimli diziden kovdurduğunu açıklayarak "Papatyam isimli dizisine istedi beni ama 3 bölüm sonra beni diziden attırdı. O da çok enterasan, trajikomik bir olay." diye konuştu.

"Birkaç kişinin daha başını yedi"

Metin Akpınar'ın sadece kendisini değil başkalarının da ekmeğiyle oynadığını belirten Oğuz, devamında şunları söyledi:

"Birol Güven'lere beni davet ettirdiler. Metin Akpınar seni istemiyor. 'Performansta bir sorun var mı?' Yok. Ahlaken sorun var mı? Yok. Disiplinde sorun var mı? Yok. O zaman sorun ne? Konuşmayalım abi dediler. Çünkü birkaç kişinin daha başını yedi Metin Abi.

"Metin Abi'yle tanışmak başka, çalışmak başka"

Beni diziye isteyen adam, beni diziden attırdı. Beni o dönem ekmeğim ettirdi. Birol Güven o dönem güzel bir şey söylemişti; 'Metin Abi'yle tanışmak başkadır, çalışmak başkadır' Ben çalışınca gördüm ne olduğunu."