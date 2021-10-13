  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı büyükelçiyle görüşen Kılıçdaroğlu, monşerini de yanına almayı unutmadı! Yine Türkiye’yi mi şikayet ettiniz?

PKK yandaşlarından Nihal Yalçın'a tam destek!

Sıfır otomobil ve 2.el otomobil piyasasında neler oluyor? Araç alıp-satacaklar dikkat! 36 günde gidiyor...

Taliban’dan tüm dünyaya çağrı! Yaptırımlar olursa ne yapacaklarını açıkladı

Erdoğan'ın oteline saldıran hain bakın nasıl görüntülendi

Nihat Genç Atatürkçüleri avlayan FETÖ'cünün ismini verdi!

Bir ülke daha açıkladı: Türkiye'den SİHA alacağız

Yargıtay'dan flaş Kadir Şeker kararı!

Önemli gelişme! Uzay saldırı araçları… S-500’leri devreye soktular

Çocuklar annesiz kalmasın diye anneleriyle beraber öldürüyorsunuz! Bebek katillerini savunanın kitabına bak sen
Medya Dışarıda halkçı, içeride canavar... İşine gelince rol, işine gelmeyince yol verir! "Metin Akpınar ekmeğimle oynadı" itirafı!
Medya

Dışarıda halkçı, içeride canavar... İşine gelince rol, işine gelmeyince yol verir! "Metin Akpınar ekmeğimle oynadı" itirafı!

Kendisini Demokrat solcu olarak pazarlayan Metin Akpınar, genç bir oyuncunun ekmeğiyle nasıl oynadığı ortaya çıktı. Oyuncu Umut Oğuz, başrol oynadığı bir dizide Metin Akpınar'ın kendisini kovdurduğunu açıkladı. Maskesi düşen Akpınar'ın bu gerçek yüzü, "Dışarıda halkçı, içeride canavar... İşine gelince rol, işine gelmeyince yol verir" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:51:00 -

 yeniakit.com.tr 

Kendisini Demokrat solcu olarak pazarlayan Metin Akpınar'ın maskesi bir kez daha düştü.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane isimli programda açıklamalarda bulunan oyuncu Umut Oğuz, Metin Akpınar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halkçı geçinen sözde demokrat solcu Metin Akpınar'ın kendisini kovdurduğunu anlatan oyuncu Umut Oğuz, gerekçe olmadan ekmeğiyle oynandığını söyledi.

"Metin Akpınar beni diziden attırdı"

Umut Oğuz, Papatyam isimli diziden kovdurduğunu açıklayarak "Papatyam isimli dizisine istedi beni ama 3 bölüm sonra beni diziden attırdı. O da çok enterasan, trajikomik bir olay." diye konuştu.

"Birkaç kişinin daha başını yedi"

Metin Akpınar'ın sadece kendisini değil başkalarının da ekmeğiyle oynadığını belirten Oğuz, devamında şunları söyledi:

"Birol Güven'lere beni davet ettirdiler. Metin Akpınar seni istemiyor. 'Performansta bir sorun var mı?' Yok. Ahlaken sorun var mı? Yok. Disiplinde sorun var mı? Yok. O zaman sorun ne? Konuşmayalım abi dediler. Çünkü birkaç kişinin daha başını yedi Metin Abi.

"Metin Abi'yle tanışmak başka, çalışmak başka"

Beni diziye isteyen adam, beni diziden attırdı. Beni o dönem ekmeğim ettirdi. Birol Güven o dönem güzel bir şey söylemişti; 'Metin Abi'yle tanışmak başkadır, çalışmak başkadır' Ben çalışınca gördüm ne olduğunu." 

Erdoğan’a düşman Fetullah’a dost: Metin Akpınar!
Erdoğan’a düşman Fetullah’a dost: Metin Akpınar!

Gündem

Erdoğan’a düşman Fetullah’a dost: Metin Akpınar!

Darbe imasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi: Metin Akpınar mahkemede bakın nasıl kıvırdı!
Darbe imasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi: Metin Akpınar mahkemede bakın nasıl kıvırdı!

Gündem

Darbe imasında bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi: Metin Akpınar mahkemede bakın nasıl kıvırdı!

Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!
Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

Siyaset

Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

Başarırlarsa ‘İşte devrim’ olmazsa “Mizah bu’ Metin Akpınar mahkum edilmediği için İlyas Salman kafayı çıkardı
Başarırlarsa ‘İşte devrim’ olmazsa “Mizah bu’ Metin Akpınar mahkum edilmediği için İlyas Salman kafayı çıkardı

Gündem

Başarırlarsa ‘İşte devrim’ olmazsa “Mizah bu’ Metin Akpınar mahkum edilmediği için İlyas Salman kafayı çıkardı

Hani dertleri sanattı! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir twitlik ömrü var
Hani dertleri sanattı! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir twitlik ömrü var

Gündem

Hani dertleri sanattı! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir twitlik ömrü var

Metin Akpınar, Menderes'i idam eden darbecilerin adeta postallarını yaladı!
Metin Akpınar, Menderes'i idam eden darbecilerin adeta postallarını yaladı!

Gündem

Metin Akpınar, Menderes'i idam eden darbecilerin adeta postallarını yaladı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB yurt yemek saatleri! İBB yurtlarında yemekler ücretli mi ücretsiz mi?
Ekonomi

İBB yurt yemek saatleri! İBB yurtlarında yemekler ücretli mi ücretsiz mi?

İBB yurt başvuruları 31 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İBB yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İBB yurdunda kalmaya hak k..
Sıfır otomobil ve 2.el otomobil piyasasında neler oluyor? Araç alıp-satacaklar dikkat! 36 günde gidiyor...
Otomotiv

Sıfır otomobil ve 2.el otomobil piyasasında neler oluyor? Araç alıp-satacaklar dikkat! 36 günde gidiyor...

Milyonlarca vatandaş sıfır otomobil ve ikinci el otomobil piyasasına odaklanmış durumda. Yaz aylarında başlayan sıfır otomobil piyasasındaki..
‘Yeşil reçeteli ilaç’ operasyonu! 26 zanlı yakalandı
Gündem

‘Yeşil reçeteli ilaç’ operasyonu! 26 zanlı yakalandı

İzmir'de "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 26 zanlının yakalandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay