Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, İstanbul'da ise bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün öngörülüyor.