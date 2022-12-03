  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Dışa bağımlılğa son verecek: Lançer sistemi! MİDLAS ilk testini başarıyla gerçekleştirdi
Teknoloji

Dışa bağımlılğa son verecek: Lançer sistemi! MİDLAS ilk testini başarıyla gerçekleştirdi

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ilk testinde HİSAR Füzesini başarıyla ateşledi. Roketsan tarafından üretilen 2023 yılında MiLGEM'lerden İstanbul Firkateynine entegre edilerek, Mavi Vatan'ın koruyucularının gücüne güç katacak. Sistem Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:15:00 - 2022-12-03 10:28:18

Roketsan tarafından üretilen Millî Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS 2023'te ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Sistem Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek.

Dışa bağımlılığa son verecek, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak! Müthiş gelişme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyuran Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek DzKK envanterine girecek!" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ne kadar 2022? Yeni asgari ücret ne kadar? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ne kadar 2022? Yeni asgari ücret ne kadar? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Ekonomi

Asgari ücret ne kadar 2022? Yeni asgari ücret ne kadar? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Altın, dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Altın, dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Ekonomi

Altın, dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler
Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler

Ekonomi

Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler

Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam - son dakika: Motorin fiyatları bu gece değişiyor! Mazot fiyatı, benzin, motorin fiyatları kaç tl?
Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam - son dakika: Motorin fiyatları bu gece değişiyor! Mazot fiyatı, benzin, motorin fiyatları kaç tl?

Ekonomi

Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam - son dakika: Motorin fiyatları bu gece değişiyor! Mazot fiyatı, benzin, motorin fiyatları kaç tl?

Dünya rezervinden Türkiye çok daha güçlü bir konumda olacak! Merkez Bankası'ndan 'altın rezervi' hedefi
Dünya rezervinden Türkiye çok daha güçlü bir konumda olacak! Merkez Bankası'ndan 'altın rezervi' hedefi

Ekonomi

Dünya rezervinden Türkiye çok daha güçlü bir konumda olacak! Merkez Bankası'ndan 'altın rezervi' hedefi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23