Dışa bağımlılğa son verecek: Lançer sistemi! MİDLAS ilk testini başarıyla gerçekleştirdi
Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ilk testinde HİSAR Füzesini başarıyla ateşledi. Roketsan tarafından üretilen 2023 yılında MiLGEM'lerden İstanbul Firkateynine entegre edilerek, Mavi Vatan'ın koruyucularının gücüne güç katacak. Sistem Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek.
Roketsan tarafından üretilen Millî Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. MİDLAS 2023'te ilk kez İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Sistem Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek.
Dışa bağımlılığa son verecek, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak! Müthiş gelişme
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyuran Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İSTANBUL fırkateynine entegre edilerek DzKK envanterine girecek!" ifadelerini kullandı.
Ekonomi
Asgari ücret ne kadar 2022? Yeni asgari ücret ne kadar? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Ekonomi
Altın, dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Ekonomi
Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam - son dakika: Motorin fiyatları bu gece değişiyor! Mazot fiyatı, benzin, motorin fiyatları kaç tl?