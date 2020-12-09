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Ekonomi Dış ticaret endeksleri
Ekonomi

Dış ticaret endeksleri

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:27:09 -
Dış ticaret endeksleri

ANKARA (AA) - İhracat birim değer endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 0,6 arttı, ithalat birim değer endeksi yüzde 3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 36,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi ise ekimde yıllık bazda yüzde 3 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 ve yakıtlarda yüzde 32 geriledi.

- İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 ve yakıtlarda yüzde 28,4 düşerken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6 yükseldi.

İthalat miktar endeksi ise ekimde, 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Endeks, söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,4 ve yakıtlarda yüzde 2,9 gerilerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 değer kazandı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre eylül ayında 168,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, ekim ayında 171,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2019'da 175,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, bu yılın ekim ayında 183,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre eylül ayında 146,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak, ekimde 144,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2019'da 127,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 artarak, bu yılın ekim ayında 143,7 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın ekim ayında 103,7 olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, bu yılın ekim ayında 107,5 oldu.

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