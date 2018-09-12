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Dış ticaret endeks rakamları belli oldu

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında arttı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:33
Dış ticaret endeks rakamları belli oldu

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, yakıtlarda yüzde 38,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5 ve yakıtlarda yüzde 36,2 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 9,3 arttı

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,2 artarken, yakıtlarda yüzde 1,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 11,8 azaldı

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4 ve yakıtlarda yüzde 3,5 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 artarak, 2018 Temmuz ayında 155 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Temmuz ayında 141,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 artarak, 2018 Temmuz ayında 154,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Haziran ayında 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 azalarak, 2018 Temmuz ayında 130,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Temmuz ayında 158,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 13,5 azalarak, 2018 Temmuz ayında 137,1 oldu.

Dışticaret haddi 2018 yılı Temmuz ayında 103,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Temmuz ayında 107,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan azalarak, 2018 yılı Temmuz ayında 103,3 oldu.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:33
  1. dış ticaret endeksi
  2. ihracat

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