Diş taşı nasıl temizlenir? Diş plağı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi sebeplerden ötürü dişlerde plak ve tartar oluşumu ortaya çıkar.

Peki nasıl temizlenir?

CEVİZ KABUPĞU

50 gr ceviz kabuğu

1 su bardağı su

Ceviz kabuklarını bir bardak suda 20 dk kaynatıp soğumaya alın. Soğuyan su ile dişlerinizi günde iki üç defa fırçalayın.

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği ile dişteki tartarlardan kurtulmanızı kolaylaştıracaktır.

KARBONAT VE TUZ

1 tatlı kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

Karbonatı ve tuzu karıştırıp diş fırçanıza bulayın ve dişlerinizi nazikçe fırçalayın. Bu yöntemi bir gün arayla uygulayarak devam edin. Diş plağı geçince haftada ya da iki haftada bir tekrarlayabilirsiniz.