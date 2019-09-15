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Diş taşı nasıl temizlenir? Diş plağı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Dişlere, diş etlerine, diş protezlerine ve diş dolgusuna tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan minerallerle birleşerek sertleşir ve tartar denen tabakayı oluşturur. Diş tartarına aynı zamanda diş taşı da denir.

15 Eylül 2019 Pazar 13:37
Diş taşı nasıl temizlenir? Diş plağı bakımı ve temizliği nasıl yapılır?

Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi sebeplerden ötürü dişlerde plak ve tartar oluşumu ortaya çıkar.

Peki nasıl temizlenir?

CEVİZ KABUPĞU

50 gr ceviz kabuğu

1 su bardağı su

Ceviz kabuklarını bir bardak suda 20 dk kaynatıp soğumaya alın. Soğuyan su ile dişlerinizi günde iki üç defa fırçalayın.

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği ile dişteki tartarlardan kurtulmanızı kolaylaştıracaktır.

KARBONAT VE TUZ

1 tatlı kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

Karbonatı ve tuzu karıştırıp diş fırçanıza bulayın ve dişlerinizi nazikçe fırçalayın. Bu yöntemi bir gün arayla uygulayarak devam edin. Diş plağı geçince haftada ya da iki haftada bir tekrarlayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:37
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