Diş sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenler

Dişler, vücudumuzdaki birçok organla direkt olarak bağlantılıdır. Sadece görüntü olarak değil, iç organların ağrılardan uzak durması için, diş sağlığına dikkat edilmelidir.

Çürük, bakımı yapılmamış ya da yeteri kadar temizlenmemiş dişlerin, koku yapma olasılığı yüksektir. Bunlara bağlı olarak diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır.

Dişleri sert şekilde fırçalamak hiçbir fayda sağlamaz. Tam aksine, diş etlerinde tahribata sebebiyet verir.

Kanayan diş etleri, devamlı olarak bakım ister. Kanamalar devam etse dahi, fırçalanmaya devam edilmelidir.

Fırçanın her bir diş yüzeyine temas etmiş olması gerekir. Fırçanın ulaşamadığı noktalarda, diş taşı oluşumu meydana gelebilir.

Damak ve dil temizliğine de dikkat edilmelidir.

Damakların fırçalanması, kan dolaşımını destekleyeceği ve dolasıyla dişleri sağlamlaştıracağı için, günde bir kere uygulanmalıdır.

Çok diş macunu, çok temiz dişler anlamına gelmemektedir. Mercimek tanesi büyüklüğünde diş macunu, her fırçalama için yeterli bir miktardır.

Misvak kullanımı da kan dolaşımını etkilediği için, haftada 2 kere mutlaka kullanılmalıdır.

Diş ipi kullanımına dikkat etmeli ve diş arasında kalan birikintileri temizlemelisiniz.

Diş macununun üzerine 1-2 damla uçucu yağlar damlatarak, mikropların kırılması ve vitamin takviyesi yapmaya özen göstermek gerekir.

Bilinenin aksine, ağız gargaralarının kullanılması, kuruluk ve balgam oluşumuna sebebiyet vereceği için kullanılmaması doğru bir tercih olacaktır.

Mutlaka 6 ayda bir kere olacak şekilde diş doktoruna muayene olunması gerekir.

Ayda bir kere dişler tuz ile fırçalanmalıdır.

Eğer çok şekerli gıdalar tüketiyorsanız bunları bırakmaya çalışmalı ya da her seferinde dişlerinizin bakımını yapmalısınız. Ana dişlerin sağlamlığını başka hiçbir yapılmış dişte bulamayacağınız için, onlar sizi bırakmadan, özen göstermelisiniz.