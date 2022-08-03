Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Çoğu kadının deneyip olumlu sonuç aldığı diş macunu ile ocak temizleme yöntemi sizin için temizlikte güzel bir çözüm olacak. Genelde kadınlar ocak aparatlarını bulaşık makinesine atıp kolayca yıkarlar. Ama bu sadece yüzeysel bir temizliktir. Aparatları zaman buldukça ayda bir kere diş macunu ve fırçası ile temizleyip ilk günkü gibi yepyeni olmasını sağlayabilirsiniz. Ocak gözleri sürekli üzerinde ateş yardımı ile yemek piştiği için çabucak karara bilen bir yapıya sahiptir. Kapkara ocak gözleri titiz kadınların gözüne oldukça kötü bir şekilde görünmektedir. Ocak gözlerini temizlerken ellerinizin siyahlıktan dolayı zarar görmesini istemiyorsanız eldiven kullanarak temizleyin. Diş macunu çok fazla deriniz ile temas ederse cildinizde kızarıklık gibi sorunlar oluşabilir.

Diş Macunu İle Ocak Temizliği Nasıl Yapılır?

Bütün ocak gözlerini ayırın. Daha sonra hepsine evinizde kullandığınız diş macununuzu sürün. Eski ve kullanılmayan bir fırça yardımı ile ocak gözleri sürdüğünüz diş macununu ile temizlemeye başlayın. Tüm ocak gözlerini diş fırçası yardımı işe güzelce köşe bucak temizleyin. Ocak gözlerindeki tüm siyahlık bu sayede gidecek ve ilk günkü gibi olacaktır. Aynı şekilde bunu ocak gözlerinin üzerindeki demirler içinde yapabilirsiniz.

OCAK DEMİRLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Ocak demirlerini temizlemek için lavabo açıcı ile temizleme yöntemi sıklıkla kullanılıyor. Bu işlemi yapmadan önce mutfağınızın pencere ve kapılarını açarak iyice havalandırdığınızdan emin olmalısınız. Ve işleme başlamadan önce ağzınızı maske ile, ellerinizi eldiven ile kapatmalısınız.

YAĞ ÇÖZÜCÜ İLE OCAK DEMİRLERİ NASIL TEMİZLENİR?

Ocak demirlerinizin boyası çıkabilecek yapıdaysa, lavabo açıcı boyasının kalkmasına neden olabilir. Bu yüzden yağ çözücü ile temizleme yöntemini deneyebilirsiniz.

Yağlı ocak demirlerini geniş bir kaba yerleştirin.

Sıcak suyu demirleri tamamen kaplayacak kadar doldurun

Yağ çözücü ekleyin.

45 dakika bekledikten sonra köpürterek yıkayın ve durulayın.

Yağ lekeleri çok sertleşmemiş ise, ocak demirlerini temizlemek için demirlere yağ çözücü sıkın ve beklettikten sonra lekeler yumuşayınca bulaşık deterjanı ile yıkayın.

Ocak taşlarını temizlemek için, bulaşık deterjanı ile bulaşık süngerinin sert yüzeyini kullanın ve ardından durulayın

OCAKTAKİ SU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Su lekesini yok etmek istiyorsanız, sorunlu alana cam temizleyici sıkın ve 1 ile 2 dakika bekletildikten sonra temiz bezle silin. Ardından mikro fiber bezle kurulayın.

Ankastre ocak, davlumbaz ve fırınınızda normal temizlik bezleri yerine mikrofiber bez kullanmalısınız.

Ankastre ocak temizliği nasıl yapılır?

-Kirler Kurumadan Temizliğe Başlayın. Ocağın üstüne dökülen malzemeleri nemli bir mikrofiber bezle alın.

-Doğru Temizlik Ürününü Kullanın. Krem temizleyiciler ocağınızı çizebilir.

-Ocağınızı İyice Durulayın. Sonrasında ıslak ve temiz bir mikrofiber bezle ocağınızın yüzeyini durulayın.