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Diş eti hastalıkları konusunda uyardı

Dr.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
Diş eti hastalıkları konusunda uyardı

Dr. Umut Şimşek, diş eti hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, sağlıklı dişetinin soluk pembe, sıkı, diş etrafını yaka gibi saran portakal kabuğu görünümünü andıran yapıya sahip olduğunu ifade ederek, “Dişeti hastalıkları nedir ve nasıl oluşur sorusuna cevap vermek için öncelikle dişeti sağlığının ne olduğunu bilmek ve farkına varmak gerekir. Sağlıklı dişetinin altında ise kemik yıkımı yoktur. Diş ve dişeti bakımını yeterince sağlamayan yani ağız hijyeni iyi olmayan bireylerde, plak ve diştaşı birikimi gerçekleşir. Bu birikintiler sonucunda dişetinde karşı reaksiyon oluşur. Bu reaksiyonlar sonucunda dişeti sıkı ve soluk pembe renkten ödematöz yani adeta su toplamış bir doku görünümüne bürünürken, dişeti içindeki kan damarlarının sayısının artması ile de kırmızı, diş yüzeyinden kolayca ayrılabilen ve kanamaya yatkın bir hal alır. Bu durumdaki dişetinde görülen hastalığa gingivitis denir. Bu seviyede dişeti altındaki kemikte herhangi bir erime yoktur. Gingivitiste hastanın ağız hijyenini sağlaması ve profesyonel dişhekimi desteği, bazen de antibiyotik ve ağız gargaralarının kullanımı ile hastalık durumu giderilebilir”dedi.


Tedavi edilmeyen dişeti ile sınırlı olan gingivitis vakası, kemik erimesinin gerçekleşmesi ile periodontitis denilen periodontal yani diş çevresindeki kemik, dişeti ve ikisinin arasında olan fibriler yapıyı etkileyen hastalığa dönüştüğünü belirten Dr. Şimşek, “Periodontitis hastalığı toplumda sıklıkla görülmektedir ve bu hastalıkta tedavi olarak diştaşı ve plak birikiminin ortadan kaldırılması, antbiyotik ve gargara kullanımının yanında bazı ileri durumlarda kemik yüzeyindeki iltihabın giderilmesine yönelik cerrahi işlemler uygulanabilir. Cerrahi müdahalelerin bazılarına da kemik tozu denilen ve adeta erimiş kemiğin yerini doldurmak üzere bazı materyaller kullanılabilir. Hastalıkla ilgili olarak bazı vakalarda ise dişeti çekilmeleri oluşabilir ve bunları düzeltmek adına yine cerrahi işlemler uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.


Periodontal yani dişeti ve diş çevresindeki dokuların hastalıklarında amaç etkenin ortadan kaldırılması ve hastalığın tekrar oluşmasının önüne geçilmesi olduğunu kaydeden Dr. Şimşek, “Bu amaçla alanında uzman dişhekimi tarafından cerrahi ya da cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulanarak hastalık durumu sağlığa çevrilirken, hasta da gerekli titizlikte ağız hijyenine dikkat etmeli ve prosfesyonel desteği her 3-6 aylık periyotlarla almalıdır. Hastanın kontrol altında olması, mevcut sağlık durumunu korumak, iyileştirmek veya erken teşhis edilerek ilerlemesini engellemeyi sağlar. Tedavi edilmeyen dişeti iltihaplarında gingivitis daha sonra da periodontitis gelişir. Periodontitis yani dişeti iltihabı ile kemik yıkımın bir arada görüldüğü durumlar ilerlediği takdirde dişin etrafındaki kemik desteği hızla azalacağından dolayı dişlerde abse, mobilite(sallantı) ve sonunda diş çekimi görülmesi durumları kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
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