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Diş eti bakımı! Diş eti sağlığı için doğal tedavi nedir? Diş sağlığı için diş eti bakımı önemlimi?

Mücevherimiz olan dişlerimizin; gerek reklamlardan,gerekse bilinçli bir toplum olma yolunda ilerlemekten,her geçen gün dahada değerini ve önemini anlamaktayız.

03 Ekim 2019 Perşembe 22:35
Diş eti bakımı! Diş eti sağlığı için doğal tedavi nedir? Diş sağlığı için diş eti bakımı önemlimi?

Fakat ağzımızın içinde bir inci misali sıra sıra dizilmiş dişlerimizin sağlıklı olması için birinci sırada diş eti bakımı gelmektedir.

Siz değerli okurlarımızın sağlıklı gülüşleri için doğal yöntemlerle diş eti bakımını listeler halinde sunmaya çalıştık. Gelin birlikte listemize göz atalım.

Diş eti bakımı;

*Papatya;
1 buçuk çay bardağı sıcak suya 3 çay kaşığı papatya ilave edin demlendikten sonra gargara şeklinde uygulayın.

*Ekinazya;
yarım çay bardağı suyun içerisine 12 damla ekinazya tentürü damlatıp gargara şeklinde uygulayın.

*Nane;
1 buçuk çay bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı kuru nane ilave ederek elde edeceğiniz çayı ister içebilir ister ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

*Su teresi;
Dişeti iltihaplarınızı tedavi etmek için su teresi çiğneyebilirsiniz.

*Semiz otu;
Karahindiba, ısırgan otu, semizotu ve ıspanak yapraklarını kaynatıp buharda pişirin. Diş eti iltihaplarınızın büyük ölçüde yok olduğunu gözlemleyin.

*Adaçayı;
1 buçuk çay bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı adaçayı yaprağı koyup kaynatın. Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra gargara olarak uygulayın.

Sağlıklı Gülüşler.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:35
  1. Diş eti

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