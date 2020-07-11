Diş çürümesi nedir? Diş çürümesi nasıl önlenir?

Diş çürümesi kademeli bir süreçtir ve tedavi edilmediğinde çürüğe dönüşür.

Bakteriler ağzınızda biriktikçe, plak adı verilen yapışkan bir madde oluştururlar. Şekerli veya nişastalı gıdaları her yediğinizde plak yapışkanlaşır ve müdahale edilmediğinde tartar şeklinde sertleşebilir.

Plaktaki bakteriler ya da tartar, dişlerinizin sert diş minesinin mineral yapısına zarar veren bir asit üretir.

Bu, çürük olarak adlandırılan yumuşak bir leke veya diş deliğine neden olabilir.

Diş çürümesinin belirtileri nelerdir?

Çürükler bazen siyah veya kahverengi bir nokta olarak görülür. Ancak genellikle sadece bir röntgen filminde anlaşılır. Bu nedenle düzenli diş kontrollerini atlamayın. Başlıca çürük belirtileri şunladır:

Ağızda kalıcı ağız kokusu veya kötü bir tat

Hassasiyet

Sıcak, soğuk, şekerli yiyecek veya içecekler tüketildiğinde kötüleşen ağrı

Diş üzerinde tebeşirimsi beyaz bir nokta

Diş çürümesi nasıl önlenir?

Diş çürümesini önlemenin en basit ve etkili yolu, plak oluşumunu önlemektir. Plak sürekli olarak oluştuğu için dişlerinizi her gün temizlemeye devam etmeniz şarttır. Bu nedenle titizlikle bir ağız sağlığı rutini oluşturmak çok önemlidir:

Şekerli içecekleri ve nişastalı gıdaları azaltın.

Diş sızdırmazlık maddelerini (arka dişlerin çiğneme yüzeylerine uygulanan koruyucu kaplamalar) uygulamayı düşünebilirsiniz.

Günde en az iki kez; her seferinde en az iki dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın.

Florür içeren ve özellikle plakların temizlenmesi ve diş çürümesinin önlenmesi için tasarlanan bir Signal diş macunu kullanabilirsiniz.

Günde en az bir kez diş ipi kullanın. Bu, besin parçalarının sıkıştığı ve bakteri birikimine neden olan dişlerin arasındaki erişilmesi güç alanların temizliği için son derece önemlidir.

Son olarak, ağzınızı florürlü bir Signal ağız bakım suyu ile durulayabilirsiniz.

Tüm bunlar, düzenli diş kontrolleriyle birlikte dişlerinizin çok uzun süre sağlıklı, güçlü ve çürüksüz olmasını sağlayacaktır.