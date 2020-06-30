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Sağlık

Diş apsesinin belirtileri nelerdir? Diş apsesi nasıl geçer?

Diş köklerinde biriken enfeksiyonlu hücrelerin yol açtığı diş apsesi, birçok nedenden kaynaklı ortaya çıkabilmektedir. Peki diş apsesi nelerden kaynaklanır? Diş apsesi nasıl geçer? Diş apsesi ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 05:43:00 -
Diş apsesinin belirtileri nelerdir? Diş apsesi nasıl geçer?

Diş apsesi, diş köklerinde biriken enfeksiyonlu hücrelerin yol açtığı bir rahatsızlıktır. Hemen hemen her yaşta görülebilen diş apsesi, ağız içi bakteriyel hastalıklardan en yaygın olanıdır. Yeteri miktarda temizlenmeyen diş köklerinde biriken enfeksiyonlu hücrelerin neden olduğu diş apsesi, tedavi edilmediğinde birçok hastalığa zemin hazırlayabilmektedir.

Peki diş apsesinin belirtileri nelerdir? Diş apsesi nasıl geçer? İşte diş apsesi hakkında bilinmesi gereken her şey...

Diş apsesinin belirtileri

- Sürekli diş ağrıları
- Yüz ve yanaklarda şişme
- Şişmiş lenf bezleri
- Ağız kokusu
- Ateş
- Uykusuzluk
- Yemek yemekte güçlük çekmek
- Sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassas olma

Diş apsesine birebir gelen doğal yöntemler

- Sarımsak

Sarımsak, diş apsesinin şiddetini azaltmada etkili bir yöntemdir.

- Karbonat

Karbonatlı su gargarası ağız içerisindeki mikropları öldürür. Ayrıca diş apsesi ağrılarının şiddetini azaltmada oldukça etkildir.

- Karanfil

Karanfil, güçlü bir antiseptik olmasıyla birlikte ağız içerisindeki enfeksiyonları hücreleri azaltmada etkilidir.

- Elma suyu

İçerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde dişteki mikrobu temizler. Ayrıca elma suyu, tükürük bezlerindeki virüsleri de yok eder.

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