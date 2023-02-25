Deprem ölü sayısı son durum: AFAD duyurdu! Depremde vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? Türkiye’ye deprem yardımları

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilimizi ölü ve yaralı sayısı ile derinden etkiledi. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Bölgedeki yıkımın boyutu son depremlerde daha da artarken artçıların sürdüğü kentlerde vatandaşlar, çadırkentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Peki Deprem ölü sayısı kaç oldu? AFAD son dakika duyurusu ile Kahramanmaraş depreminde vefat sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte yanıtı

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi sonrasında meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki Hatay depremi ağır hasarlı bazı binaların yıkılmasına neden olmuştu.

Hatay merkezli depremler sebebiyle enkaz altında kalanlar için yeni çalışmalar başlatılmış ve son depremden kaynaklı 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AFAD'DAN KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER HK BASIN BÜLTENİ YAYINLANDI

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06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 11.424 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

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Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 3.455 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 239.977'dir.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 13.224 aracın görevi devam etmektedir.

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 29 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 116 helikopter ve 78 uçakgörev yapmaktadır. Bugüne kadar 13.177 sorti yapılmıştır.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır.

AFET BARINMA GRUBU

sabaha göre: Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 335.382 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 10 il ve 130 noktada konteyner kent kurulumları devam etmektedir.

Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1.914.292'dir

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi

DEPREM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik 10 bin TL deprem yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı. Tespit edildikçe de hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakılmayacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR? 10 bin TL yardım sorgulama TC kimlik no veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

YAKININI KAYBEDEN DEPREMZEDELERE 100 BİN TL NAKDİ DESTEK!

Başkan Erdoğan afet bölgesi için şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

AFETZEDELERE BARINMA YARDIMI!

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.

Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.

Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak.

Konutları hasar gördüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgâhı teyit edilerek ödemeler yapılacak.

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