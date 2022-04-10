Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını 1 dakikada geçiren yöntemler, pratik bilgiler

Öncelikle diş ağrısının çözümü tabii ki diş hekiminin yolunu tutmaktan, ağrının sebebinin öğrenilip ona göre bir tedavi uygulanmasından geçiyor. Peki ya o ağrı gecenin bir yarısı bastırırsa, en olmadık zamanda kendini hissettirmeye başlarsa?

İşte bu noktada da devreye bazı yiyecekler, içecekler, yöntemler girebiliyor. İşte evde uygulanabilir doğal yöntemler...

Diş ağrısını 1 dakikada geçiriyor

Karanfil

Diş ağrınızı rahatlatmak için karanfil yağı kullanın. Eğer evinizde karanfil yağı yok ise dişinize 2 damla damlatın yutmayın. Yağ yok karanfil var ise oda işinize yarayacak. 1-2 tane karanfili ağzınıza atın ve bekleyin. Sonra ağrıyan dişe bastırarak iki dakika bekleyin. Bu diş tedavinizi yapmaz sadece ağrınızı keser en kısa sürede dişçinize görünün.

Tuzlu suyla gargara

Bir çay kaşığı tuz ve ılık su ike gargara yapın dişlerinizin arasında kalan artıkları temizleyecektir.

Başınızı yukarıya kaldırın

Başınızı yukarı kaldırın çenenize binen yük azalacak ve ağrınız azalacaktır. Bir diş sarımsağı ezin ve macun kıvamına getirin dişinize koyun ağrınız hafifleyecektir.

Yanağa soğuk kompres

Beze bir kaç tane buz sarın ve ağrıyan dişin olduğu tarafa yanağınıza koyun. Ağrıyan bölge soğuduğunda ağrı azalacaktır. Dişinize dolaysız olarak bastırmayın. İlk başta azaltsada sonrasında daha fazla ağrıyacaktır.

Çay poşetleri

Kullanılan çay poşetleri dişinize koyun daha öncede insanların yaptığı bir yöntemdir.

Ağrı kesiciler

Ağrı çok olduğunda doğal ağrı kesiciler imdada yetişecektir. Size uyarımız şu dişinize kontrolsüz ağrı kesici ilaç ile bastırmayınız. Daha hızlı etki etsin diye bu tür kullanımlar yanlış sorunlara yol açabilir. Ağrı kesiciler ağrıyan mideye dağılır. Daha hızlı bir tedavi için bu yönteme baş vurursanız yaşamınız riske girer.

Sarımsak

"Ölümsüzlüğün sırrı onda" denilen, birçok hastalık için "doğal antibiyotik" olarak görülen sarımsak yine iş başında. "Ama kötü kokar" diye düşünmeyin, diş ağrınızı hafifletmede size en yardımcı olacak isimlerden biri o. Bir diş sarımsağı alıp bıçakla üzerinde kesikler açarak sulandırabilir, ardından ağrıyan dişin olduğu bölgeye koyabilirsiniz. Eğer dişiniz sağlamsa bir diş sarımsağı doğrudan yavaş yavaş çiğnemeniz de yeterli olacaktır.

Dişlerinize zarar geleceğinden endişeleniyorsanız tıpkı karanfil gibi sarımsağı da havanda döverek ağrıyan bölgenin üzerine koyabilirsiniz. Diş doktorunuza gitmeden önce mutlaka yeniden dişlerinizi fırçalamayı, diş ipi kullanmayı ve gargara yapmayı unutmamalısınız tabii, bizden hatırlatması.

Zerdeçallı su

Zerdeçal antienflamatuar özellikler gösteren, daha açık söylemek gerekirse vücutta oluşan iltihaplı bölgelerin hızla iyileşmesine destek olan maddelerden biri. Onun bu özelliğinden faydalanmak içinse tek yapmanız gereken 1 su bardağı suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar toz zerdeçal koymak, güzelce karıştırıp bu karışımla gargara yapmak. İşte bu kadar!