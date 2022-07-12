Dirseklere limon sürerseniz...

Limon, yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta enfeksiyonlar olmak üzere, yüksek tansiyona, anemi ve astıma karşı koruma sağlar.

Limonun sağlık üzerindeki faydalarını hepimiz biliyoruz. Suyundan kabuğuna şifa deposu olan limonun bu yönünü duyunca çok şaşıracaksınız. Tam bir vitamin deposu olan limon cilt sağlığı ve güzelliğinin de bir numarası. Peki limonun dirsek kararmalarının önüne geçtiğini duymuş muydunuz? İşte dirseğe limon sürmenin etkileri...

Genellikle dilimleyerek veya sıkarak suyundan faydalandığımız limonu dirseklerine sürmek, harikalar yaratabilir.

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Özellikle masa başı çalışanlarında sıkça görülen dirsek kararmaları güneşte fazla kalması yada aşırı derecede sürtünerek zamanla ölü hücrelerin artmasıyla koyulaşarak oluşuyor. Zamanla can sıkıcı bir hale dönüşen dirsek kararmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz. Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.

Limonun içerdiği vitamin ve mineraller

Limon iyi bir C ve B6 vitamini ile potasyum kaynağıdır. Büyük kısmı su ve basit şekerlerden oluşan karbonhidratlardan oluşur. Sağlıklı bir diyet lifi olan pektin içerir. Limonda bulunan lifin %50 – 60 kadarı pektinden oluşur. Çok az yağ ve protein vardır. Çeşitli sağlık yararları sağlayan sitrik asit (limon tuzu), hesperidin (P vitamini), diosmin, eriocitrin ve D-limonen gibi antioksidanlar içermektedir.

Limon suyunun faydaları

Solunum sorunlarına iyi gelir: Limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur.

Hazımsızlığı önler.

Ateşi azaltır.

Diş bakımı sağlar.

Yanıkları giderir.

Küçük kanamaları durdurur.

İyi bir temizleyicidir.

Cilt sağlığını korur.

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Cilt Temizliği

Her Derde Deva Bitki Çayları.

Yüzey Temizliğinde Doğal Bir Tercih.

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Haşeratların Düşmanı.

C Vitamini Kaynağı.

Etlere Lezzet Katar.

Tatlıların Muhteşem Eşlikçisi.