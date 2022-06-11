Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in acı günü!
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in annesi vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeter, "Anacığımın dünya sürgünü bitti. Rabbimize kavuştu." ifadelerini kullanarak dua istedi.
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in annesi hayatını kaybetti.
Yeter, acı haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Anacığımın dünya sürgünü bitti. Rabbimize kavuştu." diyen Yeter, "Cennette onu bekleyen 6 yavrusunun yüzüsuyu hürmetine Rahmetiyle Merhametiyle karşılasın Rabbim. Dua bekleriz." ifadelerini kullandı.