  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Petro'yu hatırlatan Putin'den endişelendiren açıklama: Topraklarımızı geri alma zamanı geldi!

Dilek Güngör, FETÖ firarisi Akın İpek'e böyle seslendi: Cem Uzan'ı kılavuz yaparsanız burnunuz...

CHP'lilerin tek heyecanı heykel örtüsü açmak oldu! Bakın bu kez altından ne çıktı!

15 bin kişiye dava açan Akşener'e sert tepki: Bayan Meral'in amacı takoz olmak

Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi

AK Partili Özhaseki, o sözlerine açıklık getirdi

Meral Akşener'in Yeniçağ'ından Ebrar Karakurt'a skandal destek!

Tansu Çiller'den Temel Karamollaoğlu'na mektup

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek

Türkiye'yi karalayanlar bunları görmüyor mu? Londra'da dilim karpuz dönemi
Gündem Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in acı günü!
Gündem

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in acı günü!

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in annesi vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeter, "Anacığımın dünya sürgünü bitti. Rabbimize kavuştu." ifadelerini kullanarak dua istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:52:00 - 2022-06-12 00:40:49
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in acı günü!

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in annesi hayatını kaybetti.

Yeter, acı haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Anacığımın dünya sürgünü bitti. Rabbimize kavuştu." diyen Yeter, "Cennette onu bekleyen 6 yavrusunun yüzüsuyu hürmetine Rahmetiyle Merhametiyle karşılasın Rabbim. Dua bekleriz." ifadelerini kullandı.


1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23