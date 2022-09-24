Diriliş Ertuğrul'un yıldızı TRT dizisi ile anlaştı

Fox TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinden sonra anlaşma yaptığı Koridor dizisinden de başka bir proje için ayrılan Uğur Güneş iddialı bir yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce 'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'İsimsizler' gibi başarılı yapımlarda rol alan Uğur Güneş, son olarak Koridor adlı projeyle el sıkışmıştı. Ünlü oyuncu projeden çekilip Bozdağ Yapım'ın TRT için çekeceği dizi için hazırlıklarına başladı.

Oyuncunun, 'Avcı' kod adlı projeyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Ayrıca Haber7'nin haberine göre, Uğur Güneş'in Teşkilat'a geleceği iddia ediliyor.