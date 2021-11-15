Diriliş Ertuğrul yapımcısından bomba bir dizi geliyor: Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli

TRT için hazırlanmakta olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli isimli dizi için önemli bir hazırlık aşaması geride kaldı. Yapımcı Kemal Tekden, bu işe büyük bir bütçe yatırdı ve Kartal’da hazırlanan plato da bir hayli etkileyici oldu.

TV100 ekipleri platoyu ziyaret ederek dizinin çekim mekanını görüntüledi. Başlı başına küçük bir şehir görünümündeki plato için büyük emekler harcandığı da görüntülerden anlaşılıyor.

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli isimli dizinin 26 bölüm ekrana gelmesi beklemiyor Kadrosunda ise Sinan Albayrak, Burak Sevinç, Sena Çakır, Fırat Topkorur, Latif Koru, Hüseyin Soysalan, Derda Yasir Yenal gibi isimler yer alıyor.

Ankara, Adana ve Bursa şehirlerinin eski halinin bir yansıması olan yeni platoda tüm mekanlar aslına uygun olarak inşa edildi. Kemal Tekden, daha önce Diriliş Ertuğrul isimli fenomen dizinin de yapımcılığını yürütmüştü. 5 sezon süren dizinin senaryosu, çekim tekniği ve oyuncuları çok başarılı olduğu için başarının geldiğini Kemal Tekden de röportajında aktardı.

Kemal Tekden, "Ertuğrul ile bir hamle yaptık. Çok iyi oldu. Bunla gurur duyuyoruz. Diriliş'in ardından Yunus Emre de büyük etki yaptı" ifadelerini kullandı.

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre isimli dizinin ikinci serisi olan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli, önümüzdeki dönemde izleyicilerle buluşacak. Ramazan ayında da ekranda olabilir.

Yunus Emre dizisinin dünyanın birçok ülkesinde seyredildiğine değinen yapımcı, Kemal Tekden, yeni dizisi Hacı Bayram Veli’nin de benzer bir başarı elde etmesini hedefliyor.