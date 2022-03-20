Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendi, Müslüman oldu
Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen 13 yaşındaki Amerikalı çocuk, şehadet getirerek Müslüman oldu.
Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen 13 yaşındaki Amerikalı çocuk, şehadet getirerek Müslüman oldu.
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşamını sürdüren Heather isimli kadın, dört yıl önce iş arkadaşı sayesinde İslam'ı öğrenerek Müslüman oldu.
Müslüman olduktan sonra izlemeye başladığı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, 13 yaşındaki oğlu Lloyd'u da oldukça etkiledi. Genç, diziden etkilenip araştırma yaparak annesi gibi Müslüman olmaya karar verdi.
Lloyd, bir etkinlik için ülkeye gelen dizinin oyuncusu Celal Al ile beraber Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.