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Yerel Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloğa böyle çarptı
Yerel

Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloğa böyle çarptı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:31:00 -

Amasya’da seyir halindeyken direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarptı. Ön kısmı parçalanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hilmi Tunahan S. idaresindeki 05 LK 790 plakalı otomobil, Göllü Bağları mevkisinde seyir halindeyken aracın direksiyonu kilitlendi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan rampa şeklindeki beton bloğa çarptı. Otomobilin ön kısmı paramparça oldu. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ayağı kırılan sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kamilcan U. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasını yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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