Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Şehmus mevkisinde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.