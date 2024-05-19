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Yerel Direksiyon başında zurna çaldı! O anlar görüntülendi
Yerel

Direksiyon başında zurna çaldı! O anlar görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 10:30:02 - 2024-05-19 10:30:01
Direksiyon başında zurna çaldı! O anlar görüntülendi

Seyrantepe mevkisinde bir sürücü trafikte diğer sürücülerin canını hiçe sayarak direksiyon başında zurna çaldı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Bir yandan yola bakan diğer yandan da elindeki zurnayı çalan umursamaz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı. Yaşananlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Direksiyon başında zurna çaldı

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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