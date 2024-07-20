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Yerel Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! O şoför hayatını kaybetti
Yerel

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! O şoför hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-20 07:05:00 -
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! O şoför hayatını kaybetti

Adana’da, direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR şoförü Osman Medeniye(52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ceyhan ilçesi Mercin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman Medeniye idaresindeki çakıl taşı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon başından rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan sulama kanalını aşıp tarlaya girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Baygın olan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Medeniye, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü Medeniye hayatını kaybetti. Osman Medeniye'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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