Patates sandı gerçek başka çıktı! Değeri tam 10 milyon lira!
TÜİK'in güncel verilerine göre en yüksek kazanç sağlayan bölümler belli olurken, listenin zirvesindeki alanlar dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
TÜİK'in güncel verilerine göre en yüksek kazanç sağlayan bölümler belli olurken, listenin zirvesindeki alanlar dikkat çekti.
Avustralya'da metal dedektörüyle altın arayan defineci, toprağın 10 cm altında bir parça buldu.
Patatese benzeyen parçanın, 1.2 kiloluk altın külçesi olduğu ortaya çıktı.
Tibooburra Patatesi adı verilen külçenin yaklaşık 940 gramının saf altın olduğu belirlendi.
Koleksiyonluk külçenin değerinin 200 bin dolar (10 milyon TL) olduğu açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23