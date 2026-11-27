Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya Türkiye’yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Paylaşımda, üçlü zirvede Pakistan’ı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ile Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’in temsil ettiği kaydedildi. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili’nin yer aldığı belirtildi.

Toplantı hakkında açıklama yapan Bakan Fidan ise bölgede güvenliğin, istikrarın ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlama amacıyla tesis edilen Mekke İttifakı'nın kurumsal kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

İLERİ TAŞIMAYA KARARLIYIZ

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ikinci olağan toplantısının İslamabad'da yapıldığını kaydetti.

"Bölgemizde güvenliğin, istikrarın ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlama hedefiyle tesis edilen İttifakımızın kurumsal kapasitesini geliştirmeyi sürdürüyoruz" ifadesini kullanan Fidan, ortak vizyon ve sorumluluk anlayışı doğrultusunda, müttefiklerle istişare ve eş güdümü daha da ileri taşımaya kararlı olduklarının altını çizdi.