UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva'yı mağlup eden Beşiktaş'ın Filistin'e destek mesajı, Gazze'de anlamlı bir çalışmayla karşılık buldu. Filistinli sanatçılar, maçın ardından Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara için Gazze'nin kuzeyinde duvar resmi yaptı.

Türkiye'deki Şefkateli Derneği’nin desteğiyle hazırlanan çalışma ile Beşiktaş'ın Filistin'e verdiği desteği duvar resmine taşıdı. UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Şeva'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlıların maç sonrası sergilediği dayanışma mesajı, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde hazırlanan özel bir çalışmayla ölümsüzleştirildi.

OUATTARA'NIN FİLİSTİN BAYRAKLI GÖRÜNTÜSÜ DUVARA ÇİZİLDİ

Enkazların arasındaki bir duvara yapılan resimde, Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın Filistin bayrağı açtığı an tasvir edildi. Çalışmada Ouattara'nın portresinin yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosuna da yer verildi.