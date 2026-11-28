California eyaletinde yaşayan Loren Krytzer, ailesinden miras kalan ve uzun yıllar boyunca evinde muhafaza ettiği eski bir battaniyenin gerçek değerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Sıradan bir aile hatırası olarak gördüğü dokuma, yapılan incelemelerin ardından yaklaşık iki asırlık nadir bir tarihi eser olarak açıklandı. Krytzer, bu beklenmedik keşif sayesinde milyonlarca dolarlık bir kazanç elde etti.

TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ HABER HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Krytzer'in yaşamını değiştiren gelişme 2011 yılında yaşandı. Televizyonda izlediği bir programda, ailesinden kalan battaniyeye oldukça benzeyen bir Navajo dokumasının 500 bin dolar değerinde olduğunun açıklanması dikkatini çekti. Elindeki parçanın da benzer özellikler taşıyabileceğini düşünen Krytzer, battaniyenin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi için harekete geçti.

142 YILLIK AİLE MİRASI NESİLDEN NESİLE AKTARILDI

Battaniyenin geçmişi, 1870'li yıllarda yaşanan bir takasa kadar uzanıyor. Krytzer'in Norveç kökenli atalarından John Chantland, Dakota Bölgesi'nde işlettiği mağazada gerçekleştirdiği bir alışveriş sırasında bu özel dokumayı edindi.

O tarihten sonra yaklaşık 142 yıl boyunca aile üyeleri arasında korunan battaniye, kuşaktan kuşağa aktarılarak sonunda Loren Krytzer'e miras kaldı. Ailenin yıllarca sakladığı bu eşyanın gerçek niteliği ise ancak uzman incelemesiyle ortaya çıktı.

1840 YILINDA DOKUNMUŞ NADİR BİR NAVAJO ESERİ

Yapılan araştırmalar sonucunda battaniyenin yaklaşık 1840 yılına tarihlenen, son derece nadir bir Navajo şef battaniyesi olduğu anlaşıldı. 171,5 x 141 santimetre ölçülerindeki eserin, geleneksel yöntemlerle elle eğrilmiş iplikler kullanılarak hazırlandığı belirlendi.

Dokumada doğal fildişi, koyu kahverengi ve siyah renklerin yanı sıra mavi ve kırmızı liflerin de kullanıldığı tespit edildi. Kumaş üzerindeki boyalara yönelik gerçekleştirilen analizler de battaniyenin tahmin edilen dönemden kaldığını destekledi.

AÇIK ARTIRMADA BEKLENENİN ÇOK ÜZERİNDE SATILDI

İlk değerlendirmelerde battaniyenin 100 bin ila 200 bin dolar arasında bir fiyatla alıcı bulabileceği düşünülüyordu. Ancak koleksiyonerlerin yoğun ilgisi, açık artırmada rekabeti artırdı.

19 Haziran 2012'de California'nın Pasadena kentinde düzenlenen müzayedede satışa çıkarılan tarihi dokuma için teklifler kısa sürede yükseldi. Battaniyenin satış fiyatı 1,5 milyon dolara ulaşırken, açık artırma masraflarının eklenmesiyle toplam tutar 1,8 milyon dolara (91 milyon TL) çıktı.