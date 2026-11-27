Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın safra kesesi ameliyatı geçirdiği resmî olarak açıklandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Kasım 2026 Cuma günü paylaşılan bilgi notunda, bir süredir sağlık kontrolleri devam eden Büyükakın'ın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada cerrahi operasyonun başarılı geçtiği ve Büyükakın'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle bugün ameliyat oldu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyenin açıklamasında, Büyükakın'ın bir süredir devam eden sağlık kontrolleri sonucunda ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği ifade edildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN RESMÎ AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, bir süredir devam eden kontrolleri sonucunda bugün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başarılı bir cerrahi operasyonla safra kesesi ameliyatı olmuştur. Sayın Başkanımızın tedavisi devam etmektedir. Bu vesile ile dualarını eksik etmeyen, sevgilerini, selamlarını gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletmektedir.”

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Başkan Tahir Büyükakın'ın ameliyat sonrasındaki tedavisi devam ediyor. Operasyonun başarılı geçtiği bildirilirken Büyükakın'ın hastaneden ne zaman taburcu olacağına ilişkin bir tarih paylaşılmadı. Başkan Büyükakın'ın görevine ne zaman döneceği konusunda da henüz açıklama yapılmadı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan açıklamada, Başkan Tahir Büyükakın'ın kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür ettiği bildirildi. Büyükakın, dualarını, sevgilerini ve selamlarını gönderen Kocaelililere teşekkürlerini iletti.

AKİT MEDYA GRUBU'NDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Akit Medya Grubu olarak Başkan Tahir Büyükakın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.