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Gündem Dinlenme tesisinde panik! Kamyon alev aldı
Gündem

Dinlenme tesisinde panik! Kamyon alev aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Gültepe Dinlenme Tesisleri'nde kiremit yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 09:56:00 - 2022-07-02 09:57:05

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Kadir K. idaresindeki 34 FLG 728 kiremit yüklü kamyonda, Gültepe Dinlenme Tesisleri'ne giriş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede söndürülen yangın kamyonda hasara neden oldu.

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