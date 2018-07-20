Dinlendirici gözük nasıl kullanılmalıdır?

Dinlendirici gözlüğü öneren doktorunuzun kullanım önerileri doğrultusunda gözlüğü düzenli olarak takmalısınız. Günün her anı dinlendirici gözlük takmaya gerek yoktur. Gözün fazlaca yorulduğu zamanlarda dinlendirici gözlük takarak gözlerinizi dış etkenlerin oluşturduğu zararlardan koruyabilirsiniz.

Aşırı ışıklı bir ortamda dinlendirici gözlük takmanız şarttır. Bu ortamlar sadece yapay ışıkla aydınlatılan sinema, tiyatro, kapalı restoran gibi yerlerdir. Bununla birlikte gözün direkt olarak yapay ışığa maruz kaldığı bilgisayar, televizyon, cep telefonu ve tablet gibi elektronik aletleri kullanırken de dinlendirici gözlük takmak son derece önemlidir.

Özellikle televizyon izlerken dinlendirici gözlüğünüzü takmayı ihmal etmemeniz gerekir. Yakın mesafeden televizyon izlemek; dinlendirici gözlük taklıl olsa dahi göze zarar verir.

Bu nedenle gözlüğün etkisini yok etmemek için televizyon ekranıyla aranızdaki mesafenin en az 2,5 - 3 metre olması gerekir. Bilgisayara da uzun süre bakmamalı; dinlendirici gözlükle de olsa gözü yormamak için arada bir bilgisayardan farklı ve daha uzak nokalara bakma gerekir.

Kitap, gazete ve dergi gibi yazılı kaynakları okurken de dinlendirici gözlüğünüzü ihmal etmemeniz önerilmektedir. Genel olarak bu tür kaynakların yazı puntoları 12'yi geçmez.

Bu büyüklük de okurken bir süre sonra göz rahatsızlıklarına yol açar. Bu rahatsızlıkları önlemek için dinlendirici gözlük takılı bir şekilde yarım saati geçmeyecek sürelerle sık sık mola vererek kitap, dergi ve gazete okumak gerekir.

Yarım saatten fazla molasız olarak okunan kaynak; dinlendirici gözlüğe rağmen gözü yorar. Bu bir alışkanlık haline gelirse göz rahatsızlıklarına yol açabilir.

Dinlendirici gözlüğü gözünüzü yormamak için kullanmalı; aynı zamanda sadece gözlükten dinlendirici etkiyi beklemeyerek kendi çabalarınızla da gözünüzü dinlendirebilirsiniz. Olası göz problemlerinden kaçınmak için doktorunuzun önerdiği dinlendirici gözlüğü bu şeklide kolayca kullanabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.