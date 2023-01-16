Dinle Ali bey! Haluk Bayraktar sana neler söyledi

Bayraktar SİHA ile adından söz ettiren Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendileri hakkında çok tartışılan açıklamalarına cevap verdi.

"Bir kez olsun kapımızı çalmadı"

Habertürk canlı yayınında konuşan Bayraktar, "Bize iftira eden şahıs bu ülkede ekonomi bakanlığı yapmış, 8 yıllık milli güvenlik kurulu üyesi, bu Baykar neler yapmış diye bir gün kapımızı çalmadı. 11 yıl ekonomi bakanlığı yapan kişi şunu bilmez mi? Bizim yaptığımız ihracatın ne olduğunu, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir kişi şunu bilmez mi? Bu şirket Afrika'da mazlumları koruyor. Kızılelmayı yaptık. Bizi yabancılar arayıp tebrik etti. Bir kez olsun arayıp tebrik etmez mi? Bu ülkenin geleceği için önemli demez mi? Ama kalkmış gizli saklı işler var. Gelince bakacağız diyor. Gelsen bize anlatırız zaten. Belge okumaktan aciz bir partinin genel başkanı böyle bir şey olabilir mi? Siz bir ülkenin geleceğine talipsiniz. Nakit ne almışısız. Yatırım teşviklerde devlet proje teşviği veriyor. Yüksek katma değerli işlerde teşvik veriliyor. Yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yardım edilmiş. Biz Baykar olarak başvurmuşuz. Nakit enerji desteği, hayvansal üretim bunu almışlar. Biz sadece kendi özkaynaklarımızla yatırım yaptığımız zaman. Onu vergiden düşmüşüz. Bu herkesin aldığı teşvik, süt üreten de kullanıyor. Biz nakit hibe almadık bütün işlerimizi kendi kaynaklarımızla yaptık. Bizim SİHA'larımız askerimizi güvenlik güçlerimizi korumak için görev yapıyor. 3 bin 500 kişiyi istihdam edip Teknofest düzenliyoruz. Bunlardan bir Türk vatandaşı gurur duymaz mı? Burada siyasi bir şey yok herkese açık zaten burası." diyerek sert tepki gösterdi.