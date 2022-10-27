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Gündem Dingo'nun ahırı mı sandınız? TTB üyelerinden provokasyon
Gündem

Dingo'nun ahırı mı sandınız? TTB üyelerinden provokasyon

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sevk edildiği Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 13:17:00 -

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından hakkında soruşturma başlattığı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

Fincancı Ankara Adliyesi'ne sevk edilirken, adliye çevresinde çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polis ile adliye önünde toplanıp provokasyona kalkışan TTB üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

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