Dinamo Kievli futbolculardan Türk taraftarlarına ağır tahrik! Yeni görüntüler ortaya çıkarken Ukrayna'dan flaş hamle geldi
Ukrayna Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında yapılan Putin tezahüratları nedeniyle Türk kulübünü UEFA'ya şikayet etti. Kievli futbolcuların kışkırtmaları sonucu ortaya çıkan olay anının yeni görüntüleri servis edildi.
Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Serinin ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler sahasında Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek elendiği karşılaşmaya taraftarın yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratı damga vurdu.
Ukrayna ekibinimn golü sırasında Kievli futbolcuların Türk tribünlerini provoke edici sevinçleri sonrası taraftarlardan tepki tezahüratları gelmişti.
Ukrayna Futbol Federayonu'ndan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Ukrayna Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Kiev'in golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yapılan 'Vladimir Putin' tezahüratlarını UEFA'ya şikayet etti. Ev sahibi takımın UEFA Disiplin Talimatnamesi'ni ihlal etmiş olabileceğine dikkat çeken Ukrayna Futbol Federasyonu, UEFA'dan olayla ilgili inceleme yapmasını talep etti.
Öte yandan Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında Ukraynalı oyuncuların tribünü tahrik ettiği anların farklı açıdan görüntüleri ortaya çıktı.