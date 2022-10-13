Dinamo Kiev-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Dinamo Kiev ile Rennes karşı karşıya gelecek. Peki, Dinamo Kiev maçını hangi kanal veriyor?
UEFA Avrupa Ligi’nde dördüncü hafta maçları bu hafta oynanacak. Futbolseverler ise Dinamo Kiev-Rennes maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor.
Dinamo Kiev-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Dinamo Kiev-Rennes maçı bu akşam oynanacak. TSİ 19.45’te başlayacak olan maç Exxen’den naklen yayımlanacak.
Rinamo Kiev: Boyko; Dubinchak, Vivcharenko, Zabarnyi, Kedziora; Shepelyev, Sydorchuk; Kabayev, Buyalskyi, Tsyhankov; Vanat
Rennes: Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Meling; Majer, D. Doue, Bourigeaud; Kalimuendo, Gouiri, Terrier