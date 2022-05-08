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Gündem Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan skandal! Açık açık Peygamber Efendimiz'in ırkını hedef aldı
Gündem

Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan skandal! Açık açık Peygamber Efendimiz'in ırkını hedef aldı

İslam'a ilişkin savunduğu fikirlerle Kemalistlerin sempatisini kazanan Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Peygamber Efendimiz'in (SAV) ırkını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 23:59:00 - 2022-05-09 01:00:53
Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç'tan skandal! Açık açık Peygamber Efendimiz'in ırkını hedef aldı

Sosyal medyada Kemalistlerin fav'ladığı sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından fitili ateşlenen mülteci düşmanlığına destek veren Kılıç, İslam'ın kesin bir şekilde yasakladığı ırkçılığı teşvik etti. 

Peygamber Efendimiz'in ırkını hedef aldı

İslami hususlarda yaptığı açıklamalarla fitne tohumları eken Kemalist ilahiyatçı Kılıç, açık açık Peygamber Efendimiz'in ırkını hedef alıp dalga geçti. 

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dinimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Tabii Arap ırkçılığı hariç. O sevaptır:)

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