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Aktüel

Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri sonucunda ilçede doğalgaz çalışmaları hızlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:29:45 -
Dilovası’nda doğalgaz çalışmaları hız kazandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri sonucunda ilçede doğalgaz çalışmaları hızlandı.


Korona virüs salgını sonrası Dilovası’ndaki doğalgaz çalışmaları duraksama noktasına geldi. Çalışmaların yeniden hızlanması ve kullanımının artırılması için yüklenici firma yetkilileri ile görüşen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, girişimlerinin olumlu sonuç verdiğini ve çalışmaların yeniden hız kazandığını açıkladı. Çalışmalarını hızlandıran firma, Mimar Sinan Mahallesi’nde 547. Sokak, 547/1. Sokak, 547/2. Sokak ve 550/1 Sokak’ta eksik olan altyapı çalışmalarına yeniden başladı.


Mimar Sinan Mahallesi’nin ardından Orhangazi Mahallesi’nde eksik olan sokaklarda da doğalgaz alt yapı çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirten Başkan Şayir, “Doğalgaz kullanımı hem ilçemiz hemde vatandaşlarımız için büyük avantajlar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın doğalgaz kullanımı sonrası bacalardan çıkan dumanlar son bulacak çevre sorununa da önemli katkı sağlayacaktır. Yapacağımız çalışmalarla İnşallah doğalgazsız sokağımız kalmayacak. Daha temiz bir Dilovası adına halkımızı doğalgaz kullanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Halkımızda doğalgaz kullanmaya başlayarak üzerine düşeni yapacak ve Yükselen Şehir Dilovası’nı hep birlikte, omuz omuza inşa edeceğiz” dedi.

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