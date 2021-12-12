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Spor Dilmen'den Özil açıklaması: Maçtan önce dua etmemesi istendi
Spor

Dilmen'den Özil açıklaması: Maçtan önce dua etmemesi istendi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ismini vermediği bir kulüp başkanının Özil'den maçtan önce dua etmemesini istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 00:55:00 - 2021-12-12 00:55:58

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yakın dostu olan Mesut Özil'le ilgili yine çok ses getirecek bir detay paylaştı. Dilmen, Mesut'un hiç anlatmadığı ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Dilmen, "Mesut Özil bana anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı Mesut Özil'e 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" açıklamasında bulundu.

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