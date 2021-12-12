Dilmen'den Özil açıklaması: Maçtan önce dua etmemesi istendi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yakın dostu olan Mesut Özil'le ilgili yine çok ses getirecek bir detay paylaştı. Dilmen, Mesut'un hiç anlatmadığı ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Dilmen, "Mesut Özil bana anlattı ben de inanamadım. Çok önemli bir kulübün başkanı Mesut Özil'e 'Maçtan önce dua etme' demiş. Böyle bir şey olabilir mi?" açıklamasında bulundu.