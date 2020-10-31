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Spor Dilmen'den Galatasaray açıklaması: Çok kötüydü
Spor

Dilmen'den Galatasaray açıklaması: Çok kötüydü

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:57:00 -
Dilmen'den Galatasaray açıklaması: Çok kötüydü

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi sosyal medya hesabından yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı." dedi.

Futbol çok kötüydü 

"Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi." diyerek sözlerini sürdüren Dilmen, "Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına." dedi.

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